Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bebek'te yakalandı! İşte o anlar...

Ünlü şarkıcı Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya, aşklarını hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak önceki gece Bebek'te görüntülenen genç çift, araçlarında koyu bir sohbetin içindeydi.

Gazetecilerin kendisini çekmesiyle gülümseyen Zehra Çilingiroğlu'nun aksine, sevgilisi Mürsel Kaya aracını trafikte sağa doğru kırarak oradan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bu çabasında başarılı olamayan Kaya, fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı.

Çiftin samimi anları, objektiflere yansırken, Mürsel Kaya'nın kaçma çabası da dikkat çekti. Ancak her ne kadar uzaklaşmaya çalışsa da, gazetecilerin dikkatinden kaçamayan çiftin görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.