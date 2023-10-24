Yüzüklerini gösteren Burak Dakak ve Leyla Tanlar çiftinden düğün açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Burak Dakak ve Leyla Tanlar çifti, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Atatürk" filminin galasına katıldı. Basın mensuplarının düğünle ilgili soruları üzerine çift, yüzüklerini gösterdi.

Leyla Tanlar, düğün tarihiyle ilgili soruya, "Düğün için acelemiz yok. Tekliften nişanlanmaya geçiş hızlı oldu, o yüzden düğünü sakin bir şekilde planlıyoruz. Aile arasında, annemin bahçesinde, tatlı ve küçük bir törenle nişanlandık" cevabını verdi. Leyla Tanlar, evlilik teklifi hakkında ise, "Hayal ettiğimiz gibi bir teklif değildi, çünkü böyle bir beklentimiz yoktu. Ama gerçekten harika bir teklif oldu, hayalimizin ötesindeydi" dedi.