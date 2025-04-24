Yusuf Güney: “Peru’da Ölmeden Önce Öldüm”

Son dönemde yaptığı sıra dışı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yusuf Güney, katıldığı bir televizyon programında bu kez Amazon Ormanlarında yaşadığı mistik deneyimi anlattı. Peru’da katıldığı geleneksel bir şaman ritüeli sırasında derin bir içsel yolculuk yaşadığını söyleyen şarkıcı, Ayahuska bitkisiyle olan tecrübesini detaylandırdı.

“Ayahuska Ruhsal Bir Yolculuk Başlattı”

Amazon yerlilerinin binlerce yıldır kullandığı Ayahuska çayı ile bir ritüele katıldığını belirten Güney:

“Ayahuska sadece Amazon’da yetişir, şamanlar gözetiminde hazırlanır. Size ölmeden ölmeyi gösteren bir ritüel. Büyük bir disiplin ve hazırlık gerekiyor. Bu çayı içmeden önce 21 günlük bir diyet süreci var.”

dedi. Türkiye’de ya da farklı bir ülkede bu ritüelin denenmemesi gerektiğini de özellikle vurguladı.

“Hazırlıksız Yaparsan Cehennemi Yaşarsın”

Yusuf Güney, bu ruhsal ritüelin etkilerinin çok güçlü olduğunu belirterek:

“Hazırlık yapılmadan Ayahuska içilirse doğrudan cehennemi yaşarsınız. Aklınızı kaybedebilir, bitkisel hayata girebilirsiniz.”

ifadelerini kullandı.

“Astral Seyahatte Dünyaya Dönmek İstememiştim”

Uzaylılar ve astral seyahat konusundaki açıklamalarıyla da tanınan şarkıcı, programda şu çarpıcı sözleri de dile getirdi:

“Astral seyahat delirtir adamı. Ben kenarından döndüm. Bazı seyahatlerimde ‘beni buradan alın, dünyaya dönmek istemiyorum’ diye yalvardım. İçimdeki farklı kişiliklerle boş sandalyelere oturtarak açık oturum yapıyorum.”

Güney, bu deneyimlerin kişisel gelişiminde büyük etkisi olduğunu söylerken, mistik dünyalara olan ilgisinin artarak devam ettiğini ifade etti.