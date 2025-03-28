Yusuf Güney Amazon Ormanları’nda! "Eski Ben Öldü, Yeniden Doğdum"

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Amazon Ormanları’na arınmaya giden Güney, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı: “Eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu” dedi.

Amazon Ormanları’nda Arınma Yolculuğu

Daha önce “Astral seyahatle uzaya gittim” sözleriyle gündem yaratan Yusuf Güney, bu kez Amazon Ormanları’nda bir arınma sürecine girdiğini açıkladı.

Şarkıcı, bu yolculuğunun sebebini “Bazı şeyleri anlatamıyorum. İnsanlar kaldıramaz, benim başım tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu öğrendim” sözleriyle anlattı.

"Ölümü Yaşadım"

Yusuf Güney, Amazon Ormanları’ndan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu. Ölümü yaşadığım doğru. Artık olaylara, yaşadığım meselelere verdiğim tepkiler çok daha sakin."

Sıra dışı açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcının arınma yolculuğunda neler yaşadığı ise merak konusu oldu.