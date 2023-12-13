Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

Etiler'de görüntülenen Yüsra Geyik, Show TV'nin popüler dizisi 'Aile'deki 'Yağmur' karakterini canlandırmasıyla dikkat çekti. Geyik, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Aile"nin kendisi için özel bir proje olduğunu ve çalışırken keyif aldığını belirtti.

Ev taşıma sürecinden bahseden Geyik, "Zamlardan dolayı taşınamıyorduk. Sağ olsun biri insafa geldi. Şu sıralar ev taşıma telaşım var. 2023 benim için güzel geçti ama astrologlar 2024'ün daha güzel geçeceğini söylüyor. Ben böyle şeylere inanırım, ancak kararlarımı etkilemez" şeklinde konuştu.

Ayrıca, gazetecilerin "Nasıl bir aşk istersiniz?" sorusuna da yanıt veren 33 yaşındaki oyuncu, "İstediğim aşkı bulmuşumdur bence. Mantığın girmediği tek yer aşktır" ifadesini kullandı.