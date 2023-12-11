Yeni baba olan Kaan Urgancıoğlu: 'Uykusuz gecelere hazır olduğumu söyleyemem'

Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti. Bir süredir anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, oğulları Ardıç'ı normal doğumla karşıladı. Ünlü çift, 3 kilo 100 gram ağırlığındaki bebekleri için Ardıç ismini seçti.

Hastaneden taburcu olan Kaan Urgancıoğlu ve eşi, objektiflere poz verirken basın mensuplarıyla sohbet etti. Gazetecilerin, "Uykusuz gecelere hazır mısınız?" sorusuna Kaan Urgancıoğlu, "Rahmetli Kayahan'ın güzel bir ninnisi var. Yardımcı olacağım zamanlar elbette olacaktır ama şu an için uykusuz gecelere hazır olduğumu söyleyemem, açıkçası" şeklinde cevap verdi ve gülümsedi.

Oğlu Ardıç'ın görüntüsü hakkında konuşan Urgancıoğlu, "Sanırım bana benziyor" ifadelerini kullandı.