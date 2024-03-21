Yargı'dan heyecan yaratan yeni tanıtım

Pazar günü Kanal D'de yayınlanacak olan 'Yargı'nın 88. bölümünden bir tanıtım paylaşıldı. Tanıtımda, herkesten gizli planlar yapan Eren'in intikam alma sürecinin sona yaklaştığı, bu durumun Ilgaz'ı endişelendirdiği vurgulanıyor. Aynı zamanda, Tuğçe'ye yapılan kötülüğün sorumlularının yakalanmasından korkanlar olduğu, Ceylin'in ise Ilgaz'a destek olmaya çalıştığı belirtiliyor. Tanıtımın sonunda ise Kartal'ın yoğun bakıma alındığı, arkadaşlarına Tuğçe'nin onu sesinden tanıdığını panikle anlattığı sahne yer alıyor.

Dizinin senaryosu Sema Ergenekon'a ait olup, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin bulunuyor. Başrollerde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç oyuncular eşlik ediyor.

'Yargı', yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.



Yargı 88. Bölüm Tanıtım:



