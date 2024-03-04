Yargı reytinglere damga vurdu!

Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi dün gece 85. bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümü merakla beklenen dizi #Yargı etiketiyle gece boyu sosyal medya listelerinde yer aldı.

Çınar’ı saklandığı karavan parkından Ilgaz ve Eren gelmeden kaçıran Ceylin ve Yekta, Çınar’ı saklamak için Yekta’nın evine götürdü. Çınar olup biteni anlamaz bir halde teslim olmak isterken Ceylin ona eskiden dernek ile bağlantısı olduğunu o yüzden onun da başının belaya girebileceğini söyledi. İclal Savcı’nın talimatıyla yakalama kararı çıkartılan Çınar için polis Merdan ve Defne’nin kapısına gitti. Yekta Ceylin’e derneğe gidip onları uyaralım dese de Ceylin Çınar’ı da bu işten kurtarabilmek için kabul etmedi. İclal Savcı Çınar’la ilgili bulduğu görüntüleri Ilgaz’a izletirken Ilgaz İclal Savcı’ya ‘Ne gerekirse yapın’ dedi. Ceylin Çınar’la ilgili durumu Ilgaz’a anlatmaya karar verdi ve onunla konuşmaya gitti. Ceylin Ilgaz’a Çınar’ın dernekle ilgili bağlantısını tüm içtenliğiyle anlatsa da Ilgaz duruma Ceylin gibi yaklaşmadı ve sert şekilde gelip ifade vermesini istedi. Ceylin Çınar için Ilgaz’dan tek bir gece istedi. Ceylin Ilgaz’ın yanından ayrıldığı gibi Defne ve Merdan’ı evden alıp Çınar’ı görmeleri için Yekta’nın evine götürdü. Bu esnada Ilgaz da onları takip etti. Duygusal anların yaşandığı bu veda buluşması esnasında Ilgaz da Yekta’nın kapısına geldi, her ne kadar içeri girmek istese de gözyaşları içinde geri döndü. Ardından Eren ve İclal Savcı ile derneğe baskına gittiler. Osman ve Aylin boşanma mevzusunda kavga ederken yanlarına gelen Elif’e Aylin hiç düşünmeden Osman’ın evi terk edeceğini söyledi. Çantasını alıp evden çıkan Osman Zümrüt’ün kapısına gitse de Zümrüt onu boşanmadan eve almayacağını söyledi ve sokakta kalan Osman bu kez de Parla’nın evine gitti. Ertesi sabah Efe Savcı Ceylin’in ofisine onu kullandığı için sitem etmeye gitti. Bu sırada Defne de adliyeye Ilgaz’ın yanına giderek abisini kurtarmasını istedi. Özge’den İclal Savcı’yı araştırmasını isteyen Yekta ondan aldığı bilgilerle İclal Savcı’nın yıllardır Yekta’nın diplomasının peşinde olduğunu öğrenirken Ceylin de Ilgaz’la geçmiş bağlantısını öğrenmiş oldu. Çınar adliyeye ifade vermeye geldi ve her şeyi anlattı. Sulh Ceza’ya sevk edilmek üzere gözaltına alınan Çınar’ı Tuğçe aldı. Tam gidecekleri esnada Ilgaz’ın Çınar’a seslendiği ve iki kardeşin birbirlerine sarıldığı anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Tüm bu acı olaylar yaşanırken Ilgaz ve Ceylin’i Mercan’ın doğum günü heyecanı sardı. İkili birlikte hediye seçmeye gittiler. Bu esnada İclal Savcı dernekten alınan kayıt defterine bakarken içinden Ceylin’in olduğu bir fotoğrafı buldu ve ‘Bunun açıklaması ne?’ notuyla Ilgaz’a gönderdi. Gördüğü karşısında şok olan Ilgaz Ceylin’e ‘Bana anlatmak istediğin bir şey var mı?’ diye sorarken Ceylin de kurşun yarasıyla ilgili aynı soruyu Ilgaz’a yöneltti. Ceylin Ilgaz’a dernekle ilgili bağlantısını anlatırken Ilgaz kendini tehlikeye atarak derneğin adını neden verdiğini sorduğunda Ceylin’in cevabı da ‘Çınar için’ oldu. Bu itirafın üstüne Ilgaz da İclal Savcı ile geçmiş bağlantısını Ceylin’e anlattı. Mercan’ın doğum günü esnasında herkes keyifli vakit geçirdiği esnada Ceylin’in yanına bir anda gelen İclal Savcı Ceylin’e dernekle bağlantısı olduğunu bildiğini söyledi ve üstüne derneğin odasında Yekta’nın kayıt defterinden bir sayfayı kopardığı görüntüleri gösterip onun Ceylin’in kaydı olduğunu bildiğini söyledi.

‘Yargı’nın dün akşam yayınlanan 85. bölümü AB’de 5,93 izleme oranı, 15,89 izlenme payı, 20+ABC1’de 5,96 izlenme oranı, 14,04 izlenme payı; TOTAL’de 4,58 izlenme oranı, 11,54 izlenme payı ederek AB kategorisinde gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

Dizinin dün geceki bölümünde ekibe geçtiğimiz sezon kadroda ‘Rafet’ karakteriyle yer alan Muttalip Müjdeci geri döndü. Rafet’in polisliği bırakıp Yekta’yla işbirliği izleyicileri gelecek bölümlere dair meraklandırdı.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Esma Yeşim Gül, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Çağrı Atakan, Onur Tekin ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...



