Umut Evirgen ile Alina Boz'a evlilik sorusu!

Alina Boz ve Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda Adana Film Festivali'ne katıldılar ve festivalin başarılı geçtiğini söylediler. Aynı zamanda, Umut Evirgen Adana Film Festivali'nde iki ödül kazandı.

İkilinin aşk ve evlilikle ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındıkları görüldü. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çift, ardından araçlarına binerek oradan ayrıldılar.

Alina Boz ve Umut Evirgen'in ilişkileri, dikkat çeken bir şekilde başladı ve medyanın ilgisini çekiyor. İkilinin ilişkilerinin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

Ünlü oyuncu Alina Boz, önceki ilişkisinden kısa bir süre sonra Umut Evirgen ile romantik bir ilişkiye başladı ve ikili, balıkçıdan çıkarken görüntülendiler. Özellikle aşk ve evlilik konularında çekingen davranmaları dikkat çekti.