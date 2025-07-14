Üç Güzel Oyuncu Yaz Tatiline Çeşme’de Başladı

Serra Pirinç, Özgü Kaya ve Sude Zülal Güler, yazın enerjisini Çeşme’de yakaladı. Yoğun dizi projelerinden kısa bir mola alan üç başarılı oyuncu, deniz ve güneşin tadını birlikte çıkardı. Tatilin keyfini sürdükleri bu anlar objektiflere yansıdı.

Fit Görünümleriyle Göz Kamaştırdılar

Sahildeki rahat tavırları ve enerjik halleriyle dikkat çeken ünlü isimler, fit fizikleriyle hayran bıraktı. Özellikle doğal güzellikleri ve enerjik duruşları sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Üçlü, yaz sezonuna adeta görsel bir şölenle damga vurdu.