Tuba Ünsal'dan Pucca'ya: 'Benim de evimi mahvetti!'

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, son dönemde sosyal medyada gündem olan Pucca'nın kiracı olarak yaşadığı iddia edilen durumla ilgili yorumda bulundu. Selen Pınar Işık (Pucca)'ın ev sahibi Jale Tuncer ile yaşadığı anlaşmazlığa dair ortaya atılan iddialar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Jale Tuncer'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Pucca'nın uzun süredir kira ödemediği ve adli süreci geciktirdiği iddia edilmişti. Bu iddialara cevap olarak Selen Pınar Işık (Pucca), zorlu süreçlerden geçtiğini ve tek başına bu durumla mücadele ettiğini belirtti. Ev sahibi-kiracı tartışmasına dahil olan Tuba Ünsal ise Pucca'nın eski ev sahibi olarak yaşadığı deneyimi paylaştı.

Ünsal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Pucca'nın aylarca kira ödemediğini ve evi terk ettiğini dile getirdi. Kendi evinde kiracı olarak bulunan Pucca'nın evini kötü durumda bıraktığını ve aylarca kira ödemesini aksattığını belirtti. Ünsal, bu süreçte sessiz kaldığını ancak yaşananları duyduğunda sessiz kalmamanın haksızlık olacağını düşündüğünü ifade etti.

İşte Tuba Ünsal'ın o açıklaması:



“Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca’nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…”