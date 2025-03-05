Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası’nda göz kamaştırdı!

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'na katılarak zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. "Çemberimde Gül Oya", "Babam ve Oğlum", "Sınav", "İstanbul Kırmızısı" ve "Kara Para Aşk" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan 42 yaşındaki oyuncu, şıklığı ve doğal güzelliğiyle büyük beğeni topladı.



Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, siyah takım elbisesi, toplu saçları ve sade makyajıyla Paris’te göz kamaştırdı. Ünlü oyuncunun bu zarif tarzı, sevenlerinden tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Tuba Büyüküstün’ün şıklığını ve doğallığını övgü yağmuruna tutarak, "Zarafet akıyor", "Her haliyle güzel", "Doğal güzellik diye buna denir" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ama davetlerde sık sık boy gösteren Büyüküstün’ün Paris Moda Haftası’ndaki iddialı tarzı, moda otoriteleri tarafından da tam not ald