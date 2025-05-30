Tarkan Berlin Konserinde Gözyaşlarını Tutamadı: “Anneciğim, Görüyor musun?”

Tarkan, Berlin konserinde annesi için söylediği türküyle sahnede gözyaşlarına boğuldu. Almanya’da verdiği bu özel konserde duygusal anlar yaşanırken, sanatçının samimi sözleri binlerce hayranını derinden etkiledi.

Anneden Hatıra: “Uzun İnce Bir Yoldayım”

Geçtiğimiz ay annesini kaybeden Tarkan, Berlin Arena Salonu’nda verdiği konserde Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eserini annesinin anısına seslendirdi. “Bu, annemin en sevdiği türküydü” diyen Tarkan, duygularına hâkim olamadı ve sahnede gözyaşlarına boğuldu.

Tarkan’dan Seyircilere Duygu Yüklü Rica

Türkü sırasında seyircilerden telefon ışıklarını açmalarını isteyen Tarkan, sahneyi adeta yıldızlarla donattı. “Anneciğim, görüyor musun?” diyerek gökyüzüne seslenen sanatçı, salonda unutulmaz bir an yarattı.

“Kolay Atlatılabilecek Bir Acı Değil”

Duygularını sahnede açıkça dile getiren Megastar, “Anne kaybının ne kadar zor olduğunu yaşayanlar bilir. Siz olmasaydınız, bu süreci bu kadar kolay atlatamazdım. Ama zaten bu kolay atlatılabilecek bir acı değil” sözleriyle yürekleri dağladı.

Almanca Selam ve Alkış Fırtınası

Çocukluğunun bir bölümünü Almanya’da geçiren Tarkan, konser sırasında Almanca konuşarak Berlinli hayranlarını sevindirdi. Bu özel selam, salonda alkış fırtınasına neden oldu.