Susuz Yaz Adana'da Sete Çıktı: Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert Başrolde!

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı'nın aynı adlı ölümsüz eserinden televizyona uyarlanan, yeni sezonun en çok merak edilen ve iddialı projeleri arasında gösterilen Susuz Yaz dizisi için beklenen gün geldi. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dev yapım Çukurova'nın kalbi Adana'da motor diyerek çekimlerine resmi olarak başladı. 1970'lerin atmosferini, hırslarını ve büyük sevdalarını ekranlara taşımaya hazırlanan dizinin setinden gelen ilk kareler oyuncuların uyumu ve enerjisiyle kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert İlk Kez Karakterleriyle Sette!

Çekimleri Adana'nın tarihi ve doğal dokusunda başlayan Susuz Yaz zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemin en popüler ve yetenekli genç aktörlerinden Mert Ramazan Demir (Osman) ekranların sevilen yüzü Lizge Cömert (Bahar) ve başarılı oyuncu Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan) proje için ilk kez kostümleriyle kamera karşısına geçti. 1970'lerin ruhunu yansıtan imajlarıyla beğeni toplayan genç oyuncuların set ortamındaki yüksek enerjileri ve ilk günden yakaladıkları görsel uyum yapım ekibinden tam not aldı.

Çukurova'da Bir Aşk ve İki Kardeşin Çetin Savaşı

Edebiyat dünyasının en güçlü dramlarından biri olan hikaye 1970'li yıllarda Adana'da yer alan Çarlak Köyü'nde geçiyor. Geçimlerini topraklarını ekip biçerek sağlayan Osman (Mert Ramazan Demir) ve hırslı ağabeyi Hasan (Batuhan Bozkurt Yüzügüleç) kendi hallerinde bir yaşam sürerken Osman'ın güzeller güzeli Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu derin ve büyük aşk iki kardeş arasındaki tüm dengeleri altüst ediyor.

Aşkı uğruna Bahar ile birlikte pürüzsüz ve yeni bir hayat kurmanın hayallerini kuran Osman'ın planları ağabeyi Hasan'ın karanlık ve gizli hesaplarına takılıyor. Köyde suyun kullanımı ve toprak paylaşımı üzerinden filizlenen anlaşmazlıklar kısa sürede iki kardeşin hayatını ve kaderini derinden sarsacak büyük çatışmalara dönüşüyor.

Dönem Atmosferiyle Sezona Damga Vuracak

Hem prodüksiyon ölçeği hem de dramatik derinliği yüksek senaryosuyla Kanal D'nin yeni sezondaki en büyük kozlarından biri olan Susuz Yaz Adana'da kurulan özel dönem setleri ve nostaljik dokusuyla görsel bir şölen vadediyor. İki kardeşin su, toprak ve aşk üzerinden gireceği bu çetin mücadele yayınlanacağı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeye aday görünüyor.