Şükrü Özyıldız “Zeytin Ağacı” Kadrosunda: Tuba Büyüküstün’e Yeni Partner

Netflix’in büyük ilgi gören yerli dizisi “Zeytin Ağacı” üçüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. OGM Pictures imzası taşıyan yapım, yeni sezonunda sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Duygusal hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, bu kez Şükrü Özyıldız ile seyirciyi şaşırtacak.

Duygulara Dokunan Hikâyeye Yeni Bir Enerji

Başarılı senarist Nuran Evren Şit, üçüncü sezonda da aile dizilimi ve kuşaktan kuşağa aktarılan kadersel döngüleri çarpıcı bir dille ekrana taşıyacak. Dizinin ilk iki sezonu, izleyicinin kalbine dokunmuştu. Bu sezonda ise hikâyeye yeni bir soluk geliyor. Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, dizide Özgür karakterine hayat verecek. Gelen kulis bilgilerine göre Özyıldız, Tuba Büyüküstün’ün hayat verdiği Ada karakterinin partneri olarak izleyici karşısına çıkacak.

Çekim Takvimi Belli Oldu

Dizinin yönetmen koltuğuna bu sezon Erdem Tepegöz oturacak. Yoğun bir hazırlık süreci geçiren ekip, Temmuz ayının ortasında sete çıkmayı planlıyor. Üçüncü sezon çekimleri yaz boyunca İstanbul ve çevresinde devam edecek. Prodüksiyon süreci tamamlandıktan sonra, yeni sezonun yıl sonunda Netflix kütüphanesinde yerini alması bekleniyor.

Şükrü Özyıldız Etkisi

Şükrü Özyıldız, daha önce rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Karizmatik oyuncunun “Zeytin Ağacı” gibi derinlikli bir yapımda rol alması, dizinin etkisini artıracak gibi görünüyor. Özellikle Ada karakteriyle olan sahneleri şimdiden merak konusu oldu.