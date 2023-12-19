Songül Karlı'nın dekolte isyanı: 'Neden göze batıyor?'

Songül Karlı, son günlerde gündemde olan soru üzerine, "Evet, bilinir; sanatçılar birbirinin işini etkileyebilir. Son dönemde işlerim azaldı. Önceden bayi toplantılarından bile sıkça iş alır, istemediğimiz işlere bile katılırdık. Ancak şimdi durum değişti ve 'Menajerini söyle, sana kim olduğumu söyleyeyim' gibi bir durum ortaya çıktı. Sahne verilen isimlerin çoğu sürekli aynı kişilere odaklanıyor. Geçmişte benim de işlerim engellendi. 'Kaprisli, egolu, istekleri bitmez' gibi ifadelerle birçok işime engel olunduğu söylendi" dedi.



Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara aldırmadığını belirten Songül Karlı, "Sosyal medyada negatif yorum yapanların çoğu benim takipçim bile değil. Sayfama sadece yorum yapmak için giren, 'gizli hayranlarım onlar' diyerek gülüp geçiyorum" şeklinde konuştu.



Ünlü şarkıcı, şu şekilde devam etti: "İnsanlar 'Songül Karlı açık giyinmiş' diyorlar, fakat bakıyorum diğer kadın sanatçılar benden daha açık giyiniyor. Onları neden fark etmiyorlar da 'Songül'ün göğsü açıldı, bacağı açıldı' diye yazıp çiziyorlar, anlamıyorum. Neden sürekli bu tür şeylerle anılıyorum, gerçekten anlamak zor. İyi düşünelim, herkesin işi gücü rast gitsin. Son iki yıldır herkesin eğilimi negatif yöne kayıyor gibi, kötülüğün etkili olduğu bir dönemdeyiz. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın."



Magazin basınında sıkça 'estetik yaptırdığı' haberleriyle gündeme gelen Songül Karlı, bu kez estetik operasyonlarıyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi. Karlı, hakkındaki haberlere ve sosyal medya yorumlarına cevap vermek amacıyla, "Saçımı sıkı sıkı ördüklerinde göz kapağı estetiği yaptırmış gibi görünüyorum" ifadesini kullandı.



Songül Karlı, önce yüzünü ve gözlerini gösterip ardından kuaförüne giderek saçını ördürdü ve aradaki farkı açıkladı. Karlı, "Evet arkadaşlar, yine estetiğe geldim. Sizin deyişinizle her gün estetik yaptırıyorum. Sürekli böyle haberler çıkıyor. Gözlerini çektirmişsin, badem göz yaptırmışsın, 'bu ameliyatların ne gereği var?' diye eleştiriyorsunuz. Elbette yaş alıyoruz ve yüz şeklimiz değişiyor, ancak bu estetik değil. Kuaförüm Fatih, saçımı yandan sıkıca örünce göz kapaklarım geriye çekiliyor ve badem göz ameliyatı olmuş gibi görünüyorum" şeklinde konuştu.



Ünlü şarkıcı, "Estetik dediğiniz şey aslında saçımı sıkı toplamaktan ibarettir. Benim estetiğim bu, komiksiniz ya, her gün bir insan estetik yaptırır mı! Bir de bugüne kadar hangi estetik işlemleri yaptırdığımı söyleyin" diyerek çıkan haberlere ve yapılan yorumlara karşı isyanını dile getirdi.



