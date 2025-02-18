Somer Şef, Kıvanç Tatlıtuğ'a seslendi: "Her şeysin zaten..."

Yasemin Şefik’in sevilen talk show programı Uyduruk Sonlar, bu hafta ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu konuk etti. Program boyunca kahkaha dolu anların yaşandığı gecede Sivrioğlu, sürpriz bir performans sergileyerek izleyenleri şaşırttı.

Programın eğlenceli bölümlerinden “Okuma Provası” kısmında, Sezen Aksu’nun Homini, Pufidi, Tumba şarkısını rap tarzında seslendiren Somer Şef, izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.





Programın ilerleyen dakikalarında Yasemin Şefik’in, “Mutfak filmlerde göründüğü gibi seksi diyemeyiz, bir hiyerarşi var...” yorumu üzerine Somer Sivrioğlu, Kıvanç Tatlıtuğ’a esprili bir gönderme yaptı: “Kıvanç Tatlıtuğ şef ceketi giyiyor, restoran açacağım diyor. Elimizde bir tek o ceket var. Her şeysin zaten, şef de biz olalım!” dedi.

Yasemin Şefik’in “Kıvanç Tatlıtuğ restoran açarsa giderim” sözlerine Somer Şef’in “Ben de gelirim” diyerek yanıt vermesi, izleyicilerden büyük alkış aldı.