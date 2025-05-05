Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!

Show TV’nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi "Siyah Kalp", final yapmaya hazırlanıyor. Tims&B Productions imzalı yapım, 34. bölümüyle ekranlara veda edecek. Ancak diziye veda etmeden hemen önce dikkat çeken bir sürpriz yaşanacak. Genç oyuncu Hatice Deniz, diziye Peri karakteriyle dahil oluyor.

Planlar değişti, final öne çekildi

Daha önce 26. bölümde final yapması planlanan Siyah Kalp için bu karar iptal edilmiş, maliyet düzenlemesi sonrası 35. bölümde sezon finali yapılacağı duyurulmuştu. Ancak planlar yeniden değişti. Yayın takvimindeki tatil arası nedeniyle bir bölüm eksik yayınlandı. Böylece dizinin final tarihi 29 Mayıs olarak belirlendi ve final bölümü 34. bölüme çekildi.

Hatice Deniz diziye renk katacak

Genç yıldız Hatice Deniz, Cihan karakterinin (Burak Tozkoparan) arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak. Peri karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu, final öncesi diziye taze bir soluk getirecek. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekilen yapım, final bölümüyle merak uyandırmaya devam ediyor.