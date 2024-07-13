Siyah Kalp sete çıktı

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’ dizisi sete çıktı. Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizi; hikayesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla izleyicilerin ilgi odağı olacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizinin çekimleri Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde başladı.

Siyah Kalp sete çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2024 11:22

SIRLARLA DOLU BİR AİLE HİKAYESİ…

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu  kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin kadrosunda Esra Dermancıoğlu (Hikmet), İlker Aksum (Tahsin), Genco Özak (Esat), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan),  Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden değerli ve başarılı isimler yer alıyor.

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