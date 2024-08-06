Siyah Kalp dizisinden ilk görüntüler...

Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizide, Kapadokya’nın güçlü ailelerinden Şansalanlar’ın gizem ve entrika dolu hikayesi anlatılıyor.

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), zengin iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenir ve Kapadokya’ya gelirler. Geldikleri gösterişli konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine girmeyi başaracaklardır.

Aşk, gizem ve tutkunun yoğun bir şekilde yaşanacağı Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Esra Dermancıoğlu (Hikmet), İlker Aksum (Tahsin), Genco Özak (Esat), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi başarılı isimler bulunuyor.

‘Siyah Kalp’ yakında Show TV’de ekranlara gelecek.