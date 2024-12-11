Siyah Kalp dizisinde beklenmedik ayrılık

Show TV’de perşembe akşamları ekrana gelen ve Kapadokya’nın eşsiz manzaralarında çekilen Siyah Kalp dizisinde yönetmen değişikliği yaşanıyor.

Siyah Kalp dizisinde beklenmedik ayrılık
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2024 18:38

Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yönetmenlik koltuğunda son olarak Ali Balcı oturuyordu. Ancak başarılı yönetmen, ay sonunda diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Ali Balcı’nın yorucu tempodan dolayı ve yeni projeler üzerine yoğunlaşmak istediği için bu kararı aldığı öğrenildi. Balcı, bugün galası gerçekleştirilecek olan “Her Şeyin Başı Merkür” filminin yönetmenliğini de üstlenmişti. Bu yoğun programın ardından Siyah Kalp ekibine veda edecek.

Yapım şirketi Tims&B, Balcı’nın ayrılığı sonrasında yönetmenlik görevini deneyimli isim Murat Saraçoğlu’na teslim edecek. Daha önce Karadut dizisini yöneten Saraçoğlu, Siyah Kalp için kamera arkasına geçmeye hazırlanıyor.

Dizinin hayranları, Saraçoğlu’nun katılımıyla hikayenin nasıl bir ivme kazanacağını merakla bekliyor. Siyah Kalp ekibi ise Ali Balcı’ya emekleri için teşekkür ederek, Saraçoğlu’nun getireceği yeniliklere hazır olduklarını belirtiyor.

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