Siyah Kalp dizisi setinde gerginlik: Burak Sergen ve Bülent Polat'ın üzerine yürüdü

Setteki gerginlik, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat’ın sohbet sırasında kahkaha atmasıyla başladı. Bu durum, o sırada prova yapan Burak Sergen’i sinirlendirdi ve tartışma alevlendi. İkili arasında başlayan sözlü atışma, Burak Sergen’in Bülent Polat’ın üzerine yürümesiyle büyüdü. Araya set ekibinin girmesiyle kavga sona erdirildi, ancak yaşanan olay nedeniyle çekimler iptal edildi.

Ertesi gün iptal edilen sahne sorunsuz bir şekilde tamamlanırken, Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun birbirleriyle iş dışında konuşmamayı tercih ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda da sete yansıyan çeşitli gerginlikler nedeniyle yapım ekibinin duruma müdahale ettiği ve oyuncuları daha profesyonel bir tutum sergilemeleri konusunda uyardığı iddia ediliyor.

“Siyah Kalp” dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümleri, ekran başındakilere güçlü bir hikaye sunmaya devam ederken, setteki huzursuzlukların projeyi nasıl etkileyeceği merak konusu.