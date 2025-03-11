"Siyah Kalp" dizisi için flaş karar! Final ertelendi

Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce 26. bölümde final yapacağı açıklanan dizi, artan reytingleri ve kanalın yeni projelerindeki aksaklıklar nedeniyle sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Show TV’nin Siyah Kalp yerine yayınlamayı planladığı Halef dizisinin oyuncu kadrosunun tamamlanamaması ve projenin yeni sezona ertelenmesi, Siyah Kalp için yeni bir fırsat doğurdu. Reytinglerde istikrarlı bir yükseliş yakalayan dizinin 35. bölümde final yapması planlanıyor.

Ancak kulislerde konuşulanlara göre, sezon sonunda izleyici ilgisi yüksek olursa dizinin ikinci sezonunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Siyah Kalp hayranları bu gelişmeye sevinirken, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir final yapacağı şimdiden merak konusu oldu!