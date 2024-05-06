Sinem Kobal: "Linç Kültüründe Yaşıyoruz"

Sinem Kobal, kadınların kendilerini linçten korumayı öğrenmeleri gerektiğini belirterek, "Kadınlar birçok rolü üstlenmek zorunda kalıyor... Anne olmak, eş olmak ve iş hayatında başarılı olmak" şeklinde konuştu.

Sinem Kobal:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2024 09:40

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Nike Well Collective etkinliğinde konuşmacı olarak yer alarak önemli mesajlar verdi. Kobal, linç kültürüne dikkat çekerek, kadınların yaşadığı zorluklara ve kırılganlıklarına vurgu yaptı.

Kobal, etkinlikte kendisine yöneltilen "Linç kültüründe yaşıyoruz. Bu durum sizi nasıl etkiliyor?" sorusuna içtenlikle cevap verdi. "Hepimiz insanız, korunmasız ve kırılganlığımızın yüksek olduğu dönemlerimiz oluyor, bununla baş etmenin tek bir yolu yok. Bence kadınlar birçok şey olmak zorunda... Anne, eş ve işinde başarılı olmak. Aynı günde hepsi olamayız. Bu anlamda kendimizi korumayı öğrenmemiz gerekiyor" ifadeleriyle katılımcılara önemli bir mesaj iletti.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ile Leyla adında iki kızı bulunan Kobal, "Sette olmayı eşiniz mi istemiyor?" sorusuna ise net bir cevap verdi. "Tabii ki öyle bir şey yok, tamamen kızlardan dolayı. Peş peşe geldikleri için ara açıldı, dijitalde bir dizinin çekimleri tamamlandı, yavaş yavaş başladım. Ana akım için de okumalar devam ediyor, çok detay vermeyeyim. Çalışmadan kaçmıyorum. Kalbime dokunan bir hikaye olduğunda yer alıyorum" açıklamasıyla setlere dönüş hazırlığında olduğunu belirtti.

Sinem Kobal'ın etkinlikteki samimi ve içten konuşması, katılımcılar tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılandı.

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