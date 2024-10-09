Sibel Can'dan olay sözlere açıklama: "Güvendeyim'in karşılığı budur"

Son günlerde Türkiye gündemini sarsan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri, ünlüler dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı Sibel Can, bu vahim olaylara tepkisini dile getirerek, kadın cinayetleri konusunda hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sibel Can'dan olay sözlere açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2024 15:38

Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri gündemdeki yerini korurken, ünlülerin bu konuda yaptığı yorumlar da merak ediliyor. Yorumu merak edilen isimlerden biri de Sibel Can'dı. Usta sanatçı kadın cinayetlerine tepkisini dile getirmiş ve 'Benim dışımda hiç kimse güvende değil' demişti.

"Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... "

Bu açıklaması oldukça konuşulan Sibel Can, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Sibel Can paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Manipülasyon Kimseye Fayda Sağlamaz

"Değer verdiğim tasarımcı Amor Gariboviç'in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak sorularını yanıtladım... Ben bir sanatçı olarak, toplu taşıma kullanıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı? Manipüle ederek, söylenilen ve anlatılmak istenen şeyi başka anlamlar yükleyerek servis etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Son zamanlarda çocuklar ve gençler üzerinden yaşadığımız travmatik olaylardan dolayı milletçe hassasiyetimi en üst noktada, bunu çok iyi anlıyorum. Bir kadın, bir sanatçı, bir anne olarak toplumsal konulara, hele ki çocuklara ve gençlere olan duyarlılığım herkesçe malumdur... Saf kötülüğe karşı hepimizin herkesin dili sevgi dili olmalıdır... Her zaman gerçekler ve samimi duygular üzerinden iletişimime devam edeceğim... Umarım kadın ve çocuk şiddeti son bulur ve adalet yerini bulur."

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