Sibel Can: "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"

Önceki gün bir davette magazin muhabirleriyle karşılaşan Sibel Can'a son dönemde ülkemizde artan kadın cinayetleri hatırlatılarak "Kendinizi güvende hissediyor musunuz?" diye soruldu.

Sibel Can:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2024 11:04

Ünlü şarkıcı Sibel Can, katıldığı bir davette magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Son dönemde ülkemizde artan kadın cinayetleri hatırlatılarak kendisine yöneltilen "Kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt veren Sibel Can, duygularını dile getirdi.

Can, "Şimdi açık konuşmak gerekirse, kendi adıma konuşuyorum, tabii ki güvendeyim. Ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok acı. Bir kadın olarak bunu söylemek çok zor. İnşallah her şey iyi olsun, aslında inşallah bile demek istemiyorum olmalı. Çözüm için adalet yerini bulmalı." diye konuştu. 

Benzer Haberler
Didem Soydan aldığı kararlarla yine gündemde: Didem Soydan aldığı kararlarla yine gündemde: "Terk ettiğim şeye asla geri dönmem!"
Berfu Yenenler'den duyarlı çıkış: Berfu Yenenler'den duyarlı çıkış: "Bugün sesini çıkaramayan kadınlar için buradayım"
Serenay Sarıkaya'dan sert açıklama: Serenay Sarıkaya'dan sert açıklama: "Kendinize gelin!"
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den yeni hamle! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den yeni hamle!
Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya "Artık söylenecek bir şey yok, yapılması gereken şeyler var"
Gülse Birsel’den kadın cinayetlerine sert tepki: “Güvenlik sıkıntımız var Gülse Birsel’den kadın cinayetlerine sert tepki: “Güvenlik sıkıntımız var"
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi
  • 03-10-2024 12:48

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi

Tarkan:
  • 07-10-2024 11:07

Tarkan: "Erkekliğimden utanır oldum"

Didem Soydan aldığı kararlarla yine gündemde:
  • 08-10-2024 19:46

Didem Soydan aldığı kararlarla yine gündemde: "Terk ettiğim şeye asla geri dönmem!"

Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası!
  • 04-10-2024 15:51

Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası!

Serenay Sarıkaya
  • 08-10-2024 11:10

Serenay Sarıkaya "Artık söylenecek bir şey yok, yapılması gereken şeyler var"