Sibel Can: "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"

Ünlü şarkıcı Sibel Can, katıldığı bir davette magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Son dönemde ülkemizde artan kadın cinayetleri hatırlatılarak kendisine yöneltilen "Kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt veren Sibel Can, duygularını dile getirdi.

Can, "Şimdi açık konuşmak gerekirse, kendi adıma konuşuyorum, tabii ki güvendeyim. Ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok acı. Bir kadın olarak bunu söylemek çok zor. İnşallah her şey iyi olsun, aslında inşallah bile demek istemiyorum olmalı. Çözüm için adalet yerini bulmalı." diye konuştu.