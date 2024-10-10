Şevval Sam'dan eleştirilere cevap: "Süslü cümleler bekleniyorsa, hiçbir zaman yapmayacağım"

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, katıldığı bir davette Türkiye'yi sarsan cinayet hakkında yorum yapmaktan kaçınması üzerine gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Sam, Instagram hesabında paylaştığı videoda, toplumsal sorumluluklarına her zaman sahip çıktığını vurgularken, eleştirileri yanıtladı.





Sam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Ben bugüne kadar başta çocuk, kadın, hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden şaşmamış, rüzgara göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş biri olarak konuşuyorum. 2-3 gündür yapılan yorumları gördükçe ve izledikçe inanın şaşkınlığım daha da arttı. "Ünlüler ne dedi, ne tepki verdi" telaşı esas konuşulması gereken konunun içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci değerlendirme gerekliliğimizin önüne geçmeye başladı maalesef. Kendimi bizzat ve doğru ifade etmek adına da birkaç gün beklemek istedim.



Önce şu durumu bir aydınlatmak istiyorum. Evet o akşam o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim. Orada kurulacak üç cümlenin acılı ailelere ve kurbanlara saygısızlık olacağını düşündüm. Eğer benden süslü cümleler bekleniyorsa hiçbir zaman yapmayacağım. Bence konuşulması gereken sisteme dair ve bunca acıya sebep olan yapısal problemler bir magazin ortamında değil, çözüm odaklı ve dönüştürücü etki yaratması gereken çok ama çok ciddi bir konudur. Ben bugüne kadar toplumsal sorumluluğunu kalbimde hissetmiş ve üzerime düşen her fırsatta yerine getirmiş olduğuma dair en ufak bir şüphe duymuyorum."