Settar Tanrıöğen'den müjdeli haber geldi: "Setlere başlayacağım"

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, Nişantaşı'nda görüntülendi. Eski sağlığına kavuşmak için tedavi sürecini sürdüren Tanrıöğen, rutin fizik tedavisini yaptırdığı klinik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tanrıöğen, fizik tedavisi aldığını ve iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. "Masaja fizik tedaviye geldim. Herkes arıyor sağ olsunlar. Setlere başlayacağım tabii, işimi yapacağım. Doktorların öyle koyduğu bir yasak durumu yok, iyileşmeye ihtiyacım var biraz." şeklinde konuştu.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamaları, sevenlerini ve hayranlarını merak içinde bıraktı. Ünlü oyuncunun tedavi sürecinde olduğunu ve iyileşmek için çaba harcadığını belirtmesi, takipçilerini memnun etti.

Sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tanrıöğen, fizik tedavisi aldığını ve iyileşmek için süreye ihtiyacı olduğunu anlattı: