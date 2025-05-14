Serenay Sarıkaya’dan Gazetecileri Atlatan Taktik!

Serenay Sarıkaya, defileye katıldı ancak gazetecilerle karşılaşmamak için arka kapıdan girip kuliste bekledi. Dansı ise gündem oldu.

Serenay Sarıkaya’dan Gazetecileri Atlatan Taktik!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-05-2025 10:04

Serenay Sarıkaya, son dönemde adının karıştığı iddialar ve resmi süreçler nedeniyle gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Ancak güzel oyuncu, uzun bir aranın ardından İstanbul'da gerçekleşen prestijli bir defileye katıldı. Gecede dikkat çeken sadece zarafeti değil, gazetecilerle karşılaşmamak için yaptığı özel plan oldu.

Uzun Süren Sessizliği Defileyle Bozdu

Gündemi sarsan 5 milyon dolarlık ilişki iddiası ve Rekabet Kurumu’nun başlattığı sektörel soruşturma sonrası, Serenay Sarıkaya aylarca kameralardan uzak kaldı. Ocak ayında ifade verdikten sonra sessizliğe gömülen oyuncu, yeniden görünür olmayı seçti. Ancak bu dönüş, oldukça temkinli şekilde gerçekleşti.

Ana Kapı Değil Arka Giriş

Ünlü isimlerin kırmızı halıda boy gösterdiği gecede, Sarıkaya göz önünde olmamayı tercih etti. Tüm konuklar ana kapıdan salona girerken, o arka kapıyı kullandı. Kalabalığın içine karışmak yerine, defilede görevli modellerin hazırlandığı kuliste zaman geçirdi. Basına yakalanmamak adına attığı bu adım, zekice bir manevraydı.

Sosyal Medyada Gündem Yaratan Dans

Defile başladığı an içeri giren Serenay Sarıkaya, dikkat çekmeyecek bir biçimde yerine oturdu. Ancak defile sırasında çalan Sezen Aksu şarkısıyla yaptığı dans, sosyal medyada viral oldu. İzleyenler, oyuncunun uzun bir aradan sonra sahne ışıklarına dönüşünü dansıyla taçlandırdığını konuştu.

Çıkışta Yine Basını Atlatmayı Başardı

Etkinliğin sonunda herkes basın mensuplarının yanından geçerken, Sarıkaya bir kez daha kulis yolunu tercih etti. Soruları yanıtsız bıraktı, görünmeden çıkmayı başardı. Oyuncunun bu stratejik hamleleri, hem merak uyandırdı hem de gündemde geniş yer buldu.

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