Serenay Sarıkaya, Orhan Gencebay şarkısı okudu, sosyal medya yıkıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrollerini paylaştığı Aile dizisinin dün akşamki bölümünde, Serenay Sarıkaya'nın seslendirdiği "Benim Dünyam" şarkısı izleyicileri adeta büyüledi. Devin'in kız kardeşi Yağmur'un düğün sahnesinde Serenay Sarıkaya, usta sanatçılar Orhan Gencebay ve Ebru Gündeş'in unutulmaz eseriyle seyircilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Güzel oyuncu, sesinin güzelliği ve performansındaki duygu yüklü yorumuyla izleyenleri etkisi altına aldı. "Benim Dünyam" şarkısını büyük bir ustalıkla seslendiren Sarıkaya, setteki diğer oyuncular ve izleyiciler arasında alkış fırtınasına neden oldu.

Serenay Sarıkaya'nın düğündeki muhteşem performansı, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Twitter ve Instagram gibi platformlarda Sarıkaya'nın sesine yönelik övgü dolu yorumlar birbirini kovaladı. Hayranlar, güzel oyuncunun yeteneklerine bir kez daha hayran kaldıklarını belirterek beğeni yağdırdı.

Sarıkaya'nın seslendirdiği "Benim Dünyam" şarkısı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, sosyal medyada da konuşulan bir konu haline geldi. Serenay Sarıkaya'nın müzikal yeteneği, onu sadece oyunculuk alanında değil, aynı zamanda müzik dünyasında da önemli bir isim olarak öne çıkarmaya devam ediyor.



