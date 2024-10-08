Serenay Sarıkaya "Artık söylenecek bir şey yok, yapılması gereken şeyler var"

Serenay Sarıkaya son günlerde yaşanan kadın cinayetleri ile ilgili konuştu.

Serenay Sarıkaya
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2024 11:10

Son dönemde artan kadın cinayetlerine ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da sessiz kalmadı. Sarıkaya, yaşanan vahşet dolu olaylara karşı tepkisini dile getirerek, artık söz değil eylemin gerekli olduğunu vurguladı.

Ünlü oyuncu, son günlerde ülkeyi sarsan kadın cinayetlerine dair duygularını şu sözlerle ifade etti: “Kan donduran inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok, yapılması gereken bir şeyler var.”

Serenay Sarıkaya'nın bu açıklamaları, toplumun kadın cinayetlerine karşı duyarlılığını ve acil çözüm gereksinimini yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada da yankı bulan bu açıklama, kadın hakları savunucularından büyük destek gördü.

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Serenay Sarıkaya "Artık söylenecek bir şey yok, yapılması gereken şeyler var"