Senden Önce dizisinin yayın tarihi açıklandı!

Başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı dizi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen sahnelerle zenginleşiyor. Hikayesiyle sosyal medyada da gündem olan Senden Önce, baş karakterleri Hakan (Alp Navruz), Merve (Sinem Ünsal) ve Sahra (Nilperi Şahinkaya) ile izleyenleri heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, İnci Taneleri dizisinin izlenme etkinliğinde, Kanal D izleyicilerine yeni sürprizlerin olduğunu belirtti ve bu yıl içinde dört yeni yapımın daha ekrana geleceğini duyurdu. İnci Taneleri'nden sonra gelen ikinci proje olan Senden Önce, daha yayınlanmadan büyük ilgi gördü. Yancı'nın duyurusuna göre, geçen hafta 'yakında' duyurulan bir diğer yapım ise "Taş Kağıt Makas" adlı dizi.

Senden Önce'nin güçlü kadrosunda Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

D Media'nın yapımcılığını üstlendiği Senden Önce'nin senaryosu Başak Angigün'e ait. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan bulunuyor.

Senden Önce, 13 Şubat Salı akşamı Kanal D'de başlıyor.



