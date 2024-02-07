Senden Önce dizisinin yayın tarihi açıklandı!

D Media tarafından hazırlanan ve aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen yeni dizi Senden Önce'nin yayın tarihi netleşti. Tanıtımları ve afişleri ile dikkat çeken yapım, 13 Şubat Salı akşamı seyirciyle buluşacak.

Senden Önce dizisinin yayın tarihi açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-02-2024 11:12

Başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı dizi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen sahnelerle zenginleşiyor. Hikayesiyle sosyal medyada da gündem olan Senden Önce, baş karakterleri Hakan (Alp Navruz), Merve (Sinem Ünsal) ve Sahra (Nilperi Şahinkaya) ile izleyenleri heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, İnci Taneleri dizisinin izlenme etkinliğinde, Kanal D izleyicilerine yeni sürprizlerin olduğunu belirtti ve bu yıl içinde dört yeni yapımın daha ekrana geleceğini duyurdu. İnci Taneleri'nden sonra gelen ikinci proje olan Senden Önce, daha yayınlanmadan büyük ilgi gördü. Yancı'nın duyurusuna göre, geçen hafta 'yakında' duyurulan bir diğer yapım ise "Taş Kağıt Makas" adlı dizi.

Senden Önce'nin güçlü kadrosunda Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

D Media'nın yapımcılığını üstlendiği Senden Önce'nin senaryosu Başak Angigün'e ait. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan bulunuyor.

Senden Önce, 13 Şubat Salı akşamı Kanal D'de başlıyor.

 

Benzer Haberler
TEB Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank Açıkladı! En Az 10, En Fazla 50 Bin TL Hesabınıza Yatacak TEB Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank Açıkladı! En Az 10, En Fazla 50 Bin TL Hesabınıza Yatacak
Son Dakika! Ziraat Bankası Hesabı Olanlar Dikkat! Bankadan açıklama geldi! Son Dakika! Ziraat Bankası Hesabı Olanlar Dikkat! Bankadan açıklama geldi!
Mert Ramazan Demir'in olmadığı masa yok! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Muhteşem Yüzyıl'da figüranmış! Mert Ramazan Demir'in olmadığı masa yok! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Muhteşem Yüzyıl'da figüranmış!
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son durumu! Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son durumu!
Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu
Resmi Gazete'de Son Dakika! 16.000 TL'ye Kadar Emekliye Ek Ödeme Verilecek! Emekli Maaşlarını Alanlar Dikkat! Resmi Gazete'de Son Dakika! 16.000 TL'ye Kadar Emekliye Ek Ödeme Verilecek! Emekli Maaşlarını Alanlar Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
  • 05-02-2024 10:15

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
  • 05-02-2024 10:10

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
  • 05-02-2024 09:47

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu
  • 07-02-2024 10:18

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu
  • 01-02-2024 15:41

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu