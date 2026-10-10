Selin Türkmen'in Yeni Projesindeki Direk Dansı Sahneleri Sosyal Medyayı Salladı!

Kızılcık Şerbeti'nden Exxen'deki Karma dizisine transfer olan Selin Türkmen rol aldığı iddialı direk dansı sahneleriyle sosyal medyayı salladı.

Selin Türkmen'in Yeni Projesindeki Direk Dansı Sahneleri Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2026 11:10

Show TV ekranlarının rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Çimen karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç ve güzel oyuncu Selin Türkmen radikal bir kararla fenomen diziden ayrılarak dijital platforma transfer olmuştu. Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu Exxen'de izleyiciyle buluşan iddialı yapım Karma dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu yeni projesindeki ezber bozan sahneleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide iddialı bir karaktere hayat veren Türkmen'in iç çamaşırlarıyla gerçekleştirdiği direk dansı (pole dance) sahneleri ve sergilediği cesur performans sosyal medyada adeta fırtınalar estirdi.

Kızılcık Şerbeti'nden Exxen'in Karma Dizisine İddialı Transfer

Kızılcık Şerbeti dizisinde ailenin asi ve kendinden emin kızı Çimen karakteriyle adından sıkça söz ettiren Selin Türkmen yeni sezonda projeye veda ederek hayranlarını şaşırtmıştı. Oyunculuk kariyerinde farklı ve iddialı karakterleri deneyimlemek isteyen genç yıldız Exxen platformunda yayınlanmaya başlayan Karma dizisinin başrollerinden biri olarak izleyici karşısına çıkmaya başladı.

Televizyon ekranlarındaki muhafazakar ve geleneksel rol kalıplarının ardından dijital platformun özgür atmosferinde bambaşka bir kimlikle izleyici karşısına geçen Türkmen oyunculuk sınırlarını zorlayan performansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cesur Sahneler ve Direk Dansı Performansı Sosyal Medyayı Salladı

Karma dizisinin yayınlanan son bölümlerinde yer alan direk dansı sahnesi dizinin önüne geçerek sosyal medyanın ve magazin kulislerinin birinci gündem maddesi haline geldi. Rolü gereği iç çamaşırlarıyla estetik ve zorlu bir direk dansı koreografisi sergileyen Selin Türkmen'in bu iddialı sahneleri kısa sürede X (Twitter), Instagram ve TikTok gibi platformlarda viral oldu.

Genç oyuncunun dans yeteneği, fiziki formu ve cesur sahnelerdeki özgüveni takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir kesim izleyici ve sosyal medya kullanıcısı genç oyuncunun cesur tercihini ve oyunculuk performansını takdirle karşılarken bir kesim ise Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen imajından sonra yaşanan bu keskin değişimi şaşkınlıkla karşıladı.

Kariyerinde iddialı adımlarla ilerleyen Selin Türkmen'in dijital dünyadaki bu çıkışı genç oyuncunun önümüzdeki dönemde çok daha farklı projelerle gündeme geleceğinin işaretini veriyor.

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