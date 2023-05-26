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Selin Ciğerci'den denizde üstsüz paylaşım

Sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Selin Ciğerci, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşım karşılığı 40 bin lira aldığını açıklamasıyla gündeme gelmişti. Son dönemde Instagram sayfasından yaptığı çarpıcı paylaşımlarla adından söz ettiren Ciğerci, bu sefer de transparan kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise arkadaş grubuyla birlikte tatil için yola çıkan Ciğerci, Kerim Can Durmaz gibi isimlerle sıcak havanın tadını çıkarıyor. Üstsüz bir pozunu da denizde veren Ciğerci, takipçilerinin beğenisine sundu.

Selin Ciğerci'den denizde üstsüz paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-05-2023 17:05

Selin Ciğerci, sosyal medya platformlarında etkileyici paylaşımları ve çarpıcı duruşuyla bilinen bir isimdir. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşıma karşılık olarak 40 bin lira aldığını açıklaması, medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak, Ciğerci'nin son dönemde yaptığı çekici ve cesur paylaşımlar, takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son paylaşımında transparan bir kombinle görüntülenen Selin Ciğerci, dikkatleri üzerine çekti. Giydiği kıyafetin detaylarını takipçileriyle paylaşan Ciğerci, moda dünyasındaki trendlere uyum sağlamaya devam ediyor. Cesur ve özgün tarzıyla bilinen Ciğerci, takipçilerinin beğenisini kazanmayı başarıyor.

Tatil için arkadaş grubuyla birlikte yola çıkan Selin Ciğerci, bu seyahatte Kerim Can Durmaz gibi isimlerle bir araya geldi. Bir dönem aralarında küslük olduğu bilinen Kerim Can Durmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla keyifli anlar yaşayan Ciğerci, denizde üstsüz bir pozunu paylaştı. Bu fotoğraf, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve birçok beğeni aldı.

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