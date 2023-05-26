Selin Ciğerci'den denizde üstsüz paylaşım

Selin Ciğerci, sosyal medya platformlarında etkileyici paylaşımları ve çarpıcı duruşuyla bilinen bir isimdir. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşıma karşılık olarak 40 bin lira aldığını açıklaması, medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak, Ciğerci'nin son dönemde yaptığı çekici ve cesur paylaşımlar, takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son paylaşımında transparan bir kombinle görüntülenen Selin Ciğerci, dikkatleri üzerine çekti. Giydiği kıyafetin detaylarını takipçileriyle paylaşan Ciğerci, moda dünyasındaki trendlere uyum sağlamaya devam ediyor. Cesur ve özgün tarzıyla bilinen Ciğerci, takipçilerinin beğenisini kazanmayı başarıyor.

Tatil için arkadaş grubuyla birlikte yola çıkan Selin Ciğerci, bu seyahatte Kerim Can Durmaz gibi isimlerle bir araya geldi. Bir dönem aralarında küslük olduğu bilinen Kerim Can Durmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla keyifli anlar yaşayan Ciğerci, denizde üstsüz bir pozunu paylaştı. Bu fotoğraf, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve birçok beğeni aldı.