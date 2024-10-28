Seda Sayan ve Gülşen Gürcistan sahnesinde buluştu: "Ah Geceler"

Seda Sayan, Gülşen’in Gürcistan konserinde sahneye çıkıp “Ah Geceler” şarkısını seslendirdi.

Seda Sayan ve Gülşen Gürcistan sahnesinde buluştu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2024 08:45

Türk müziğinin iki ünlü ismi Seda Sayan ve Gülşen, Gürcistan’da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gülşen'in Gürcistan konserine sürpriz bir şekilde katılan Seda Sayan, sahneye çıkarak “Ah Geceler” şarkısını seslendirdi. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri olan bu performans, hem izleyicilere hem de sosyal medyaya damga vurdu.

Gülşen ve Seda Sayan'ın birlikte sahnede eğlenceli anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak beğeni topladı. İkilinin sahnedeki enerjik performansı, hayranlardan tam not aldı. Şarkı sırasında birbirlerine eşlik eden ünlü sanatçılar, izleyicilere müziğin coşkusunu doyasıya yaşattı.

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