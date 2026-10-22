Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye Filminden İlk Teaser Yayınlandı!

Disney+ merakla beklenen Recep İvedik 8 Bölüm 1: Veresiye filminden ilk teaser'ı yayınladı!

Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye Filminden İlk Teaser Yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 14:38

Farklı tarzdaki yerli içerik yelpazesiyle izleyicilerin beğenisini toplayan dijital yayın platformu Disney+ Türk sinema tarihinin en çok izlenen komedi serilerinden biri olan Recep İvedik'in yeni macerasını izleyicilerle buluşturmak için gün sayıyor. Her filmiyle milyonlarca kişiyi sinema salonlarına ve ekran başına çekerek izlenme rekorları kıran efsane serinin yeni halkasından merakla beklenen ilk teaser yayınlandı. İki kısımdan oluşacağı açıklanan serinin ilk filmi Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye izleyicileri yine kahkaha dolu ve sürprizlerle dolu bir serüvene davet ediyor.

Borç Batağındaki Kahvehane Ve Güvenlik Görevlisi Recep!

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu filmde Şahan Gökbakar'ın efsaneleştirdiği Recep İvedik karakteri bu kez bambaşka bir görevle karşımıza çıkıyor. Hikayede borç batağına saplanan can dostu Nurullah'ın mahalle kahvehanesini kurtarmak için kolları sıvayan Recep pratik çözümü Hulusi'nin yerine işe girip güvenlik görevlisi olmakta buluyor.

Niyet iyi olsa da kendine has alışılagelmiş yöntemleri ve nevi şahsına münhasır tavırlarıyla ortalığı birbirine katan Recep kendini yine birbirinden komik, karmaşık ve beklenmedik olayların tam ortasında buluyor.

İki Bölümlük Dev Macera

Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki geniş izleyici kitlesiyle dijital yayıncılığın en güçlü yerli markalarından biri haline gelen seri bu kez iki bölümlük özel bir konseptle izleyici karşısına çıkacak. İlk kısmı Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye adını taşıyan yapım çok yakında sadece Disney+ platformunda yayınlanacak. Yayınlanan kısa tanıtım videosu dahi sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

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