Rabia Soytürk’ün Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! İlk Fotoğraf Geldi

Ekranların sevilen oyuncularından Rabia Soytürk’ün yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Beklenen görüntü ise sonunda geldi! Soytürk Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı’yla ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülenen çift kısa sürede magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasına girdi.

İkilinin birlikte görüntülenmesi yeni ilişkileriyle ilgili merakı da artırdı. Üstelik mekân çıkışında yaşanan küçük hareketlilik gecenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Etiler Çıkışında İlk Kez Birlikte Görüldüler

Rabia Soytürk ile Serhan Adalı’nın bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak çift önceki akşam Etiler’de bir mekândan çıkarken ilk kez birlikte görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını gören ikilinin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Birlikte objektiflere yansıyan çift kendilerine yöneltilen “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerini de karşılıksız bırakmadı. Muhabirlerin tebriklerine teşekkür eden Soytürk ve Adalı ardından yollarına devam etti.

Böylece bir süredir merak edilen ilişki hakkında ilk görüntüler de ortaya çıkmış oldu. İkilinin birlikte görülmesi magazin dünyasında yeni aşk haberlerine bir yenisini ekledi.

Güvenlik Görevlisi Fotoğraf Çekilmesini Engellemek İstedi

Gecenin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise mekân çıkışında yaşandı. Muhabirler çifti görüntülemeye çalışırken bir güvenlik görevlisi araya girdi. Görevli fotoğraf çekilmesini engellemek amacıyla Rabia Soytürk ve Serhan Adalı’nın önüne geçti.

Ancak bu hamle çiftin görüntülenmesine engel olamadı. Muhabirlerin objektiflerine yansıyan ikili kısa süre sonra mekândan ayrıldı.

Yeni Aşkta Gözler Çiftte

Rabia Soytürk’ün özel hayatıyla ilgili gelişmeler hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Serhan Adalı’yla birlikte ilk kez görüntülenmesi de bu nedenle dikkat çekti. Çiftin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak isteyip istemediği ise şimdilik bilinmiyor.

Şimdilik bilinen tek şey ikilinin Etiler’de birlikte görüntülendiği ve yeni aşk haberinin ilk fotoğrafının ortaya çıktığı.