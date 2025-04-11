Rabia Soytürk’ün Küvet Pozu Sosyal Medyayı Salladı! İşte O Kare...

Rabia Soytürk’ten Instagram’ı Sallayan Poz!

26 yaşındaki güzel oyuncu Rabia Soytürk, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Güzelliği ve tarzıyla dikkat çeken Soytürk, bu kez Instagram'da küvette verdiği cesur poz ile gündeme oturdu.

Binlerce beğeni aldı!

Ocak ayında 26. yaşını kutlayan ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk, hem aşk hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun küvette verdiği pozlar, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tarzı ve cesaretiyle öne çıkıyor

Moda anlayışı ve cesur tarzıyla her paylaşımı olay olan Rabia Soytürk, takipçileri tarafından “doğal, cesur ve özgüvenli” olarak tanımlanıyor. Son paylaşımıyla sosyal medyada adeta fırtına estiren genç oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

Aşkı doludizgin devam ediyor

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Samet Vuruşan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Soytürk, aşk hayatıyla da ilgi odağında. Ocak ayında aldığı evlilik teklifiyle magazin gündemine oturan güzel oyuncu, şu sıralar özel hayatında da mutluluğu yakalamış görünüyor.