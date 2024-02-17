Pınar Altuğ: Sahneye çıkarken dizlerim titriyor

Nişantaşı Citys'te alışveriş yaptıktan sonra objektiflere yakalanan ünlü oyuncu, tiyatro ile dizi oyunculuğu arasındaki farkları açıkladı. "Hayatımda ilk kez tiyatroya adım atmam, büyük bir yenilik ve bilmediğim bir deneyim. Bu kararı almam herkesi şaşırttı ama benim için büyük bir gurur" şeklinde konuşan Altuğ, tiyatro yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.



"Emre Kınay ile birlikte rol alıyorum ve onun bana olan güvenini boşa çıkarmamak önemliydi. İzleyicilerin olumlu tepkileri, bu güveni hak ettiğimi gösteriyor" diyen Altuğ, projeye dahil olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Bir anlık kararla tiyatro yapmaya karar verdim" diyen Pınar Altuğ, tiyatronun cesaret gerektiren bir alan olduğunu belirtti. Tiyatro sahnesine çıkmadan önce endişeler yaşadığını ancak bu deneyimin kendisi için bir er meydanı olduğunu vurguladı.