Pelin Karahan’dan yeni proje sinyali: “Yeni karaktere hazırlık”

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile hayranlarını heyecanlandırdı. Videoya “Yeni karaktere hazırlık” notunu düşen Karahan, yeni bir proje üzerinde çalıştığının ipuçlarını verdi. Bu paylaşım, oyuncunun takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

Güzel oyuncunun hangi projede yer alacağı ve canlandıracağı karakter hakkında detaylar henüz açıklanmasa da, hayranları şimdiden bu yeni rolü görmek için sabırsızlanıyor. Pelin Karahan’ın kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşımı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.