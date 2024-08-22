Pelin Karahan’dan yeni proje sinyali: “Yeni karaktere hazırlık”

Pelin Karahan'ın Instagram hesabından paylaştığı videoya “Yeni karaktere hazırlık" diye yazması hayranlarını heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun yeni projesi merak uyandırdı.

Pelin Karahan’dan yeni proje sinyali: “Yeni karaktere hazırlık”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-08-2024 10:18

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile hayranlarını heyecanlandırdı. Videoya “Yeni karaktere hazırlık” notunu düşen Karahan, yeni bir proje üzerinde çalıştığının ipuçlarını verdi. Bu paylaşım, oyuncunun takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

Güzel oyuncunun hangi projede yer alacağı ve canlandıracağı karakter hakkında detaylar henüz açıklanmasa da, hayranları şimdiden bu yeni rolü görmek için sabırsızlanıyor. Pelin Karahan’ın kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşımı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

 

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