Pelin Karahan'dan Şoke Eden Boşanma İtirafı: "Çocuklarım Mutsuz Olmasın Diye..."

Pelin Karahan 12 yıllık eşi Bedri Güntay'dan boşanma sebebini açıkladı: "Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim."

Pelin Karahan'dan Şoke Eden Boşanma İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 10:22

Türk televizyon dünyasının sevilen ve başarılı oyuncularından Pelin Karahan 2014 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay ile geçtiğimiz nisan ayında 12 yıllık evliliklerini tek celsede noktalamıştı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocukları bulunan ünlü çiftin sessiz sedasız gerçekleşen ayrılığı magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Aylar sonra sessizliğini bozan güzel oyuncu konuk olduğu televizyon programında boşanma sürecinin perde arkasını hayatında yaşanan radikal değişimleri ve kadın oyuncuların sektörde karşılaştığı çifte standartları tüm samimiyetiyle anlattı.

"Mutsuz Bir Çift Olmaktansa Kaliteli Bir Ayrılık Daha Hayırlı"

CNBC ekranlarında yayınlanan Serda ile Masadaki Sırlar programına konuk olan Pelin Karahan 12 yıllık evliliğini bitirme kararının hiç kolay olmadığını ifade etti. Kararı alırken önceliğinin çocukları olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu ayrılık sürecini şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Bu kararı vermek kolay değildi ama çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim. Olmayacak bir şey için çocukların gözü önünde mutsuz bir çift olmayı tercih etmedim. Çocuklar evde mutsuz bir anne baba görmesin. Tabii ki boşanmanın güzeli yoktur ama iyi ve kaliteli bir ayrılık, mutsuz bir evlilikten çok daha hayırlı bence çocuklar için."

Babalarından ayrı büyüdüğünü ve Bedri Güntay'ın kendisine de her zaman babalık yaptığını belirten Karahan hayatında bir "kabuk kırılması" yaşadığını söyleyerek tek başına yeni bir düzen kurmanın getirdiği maddi ve manevi sorumluluklarla yüzleştiğini dile getirdi.

Sektördeki Kadın-Erkek Eşitsizliğine Sert Tepki

Annelik sonrası kadın oyuncuların dizi ve film sektöründe karşılaştığı ön yargılara da değinen Pelin Karahan yapımcıların ve sektörün kadınlara yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Kadınların kariyer ile annelik arasında seçim yapmaya zorlandığını belirten güzel oyuncu sektördeki çifte standarda dikkat çekti:

"Eskiden kadının çoluğu çocuğu oldu, artık parası da var, otursun evde yaklaşımı vardı. Şimdi bu algı biraz kırılmaya başlasa da hala kadınların hep çocuk ile kariyeri birlikte yapamazmış gibi bir savaş vermesi bekleniyor. Mesela çocuğu olan bir erkek oyuncuya bir yapımcı hiç 'Çalışmayı düşünüyor musun?' diye sormuştur sizce?"

Ayrılığın ardından yeni hayatına umutla baktığını belirten Pelin Karahan'ın bu dobralık dolu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve hayranlarından büyük destek topladı.

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