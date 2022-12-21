Pelin Karahan: "Anne oldu, eşinin duruma da iyi çalışmaz algısı yarattılar!"

Aslı Şafak’la İşin Aslı'nda Aslı Şafak'ın konuğu oyuncu Pelin Karahan oldu.

Pelin Karahan, Aslı Şafak'ın 'Sektöre neden kırıldınız' sorusu karşısında, çok samimi yanıtlar verdi ve üzüntüsünü dile getirdi.

Karahan: "Genel olarak sektöre ve sektördeki arkadaşlarıma da diyebilirim... Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra sen artık bir şey yapmazsın senin oyunculuk yapmana gerek yok, o artık anne oldu çocukları da var, çalışmaz, eşinin durumu da iyi, ihtiyacı da yok zaten gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum. Ben oyuncuyum. Evet çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim, sonra devam edeceğim, bu nasıl bir algıdır eşinin durumu da iyi, ihtiyacı da yok, ben çalışan bir kadınım, neye ihtiyacım yok? Kadınlar yapıyor, hemcinslerim yapıyor bunu! Seni böyle elemiş gibi görüyorlar. Bunu zaten erkek oyuncu yapmaz sana. O dönemden sonra zaten Kıbrıs dizisine gittim, en zorunu seçtim, başka bir ülkede dizi çektim. Ama herkes de gördü!" dedi.