Pelin Akil ve Anıl Altan Boşanmayı Neden Erteledi? Gerçek Sebep Ortaya Çıktı!

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanmayı neden ertelediği belli oldu. Gerçek neden duyanları şaşırttı!

Pelin Akil ve Anıl Altan Boşanmayı Neden Erteledi? Gerçek Sebep Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2025 11:01

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin neden hala resmi olarak boşanmadığı merak konusuydu. Hakkındaki iddialarla sessiz kalan ünlü çiftin boşanma sürecini erteleme nedeni sonunda gün yüzüne çıktı.

2016’da Başlayan Aşk, 2019’da İkizlerle Taçlandı

‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde tanışan ve dostluklarını aşka dönüştüren Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin, 2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina, mutluluklarını katlamıştı.

Ayrılık İddiaları Gündemdeydi

Son aylarda çiftin arasının bozuk olduğu, hatta evlerini ayırdıkları yönünde iddialar magazin gündemini meşgul ediyordu. Bir gazetecinin, “Bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok, aşk bitti” açıklaması ise kafaları karıştırmıştı. Bu açıklamaların ardından çiftin bir galada yan yana görüntülenmesi “boşanma rafa mı kalktı?” sorusunu gündeme getirmişti.

Boşanmayı Reklam Anlaşması Geciktirdi

Hürriyet’in özel haberine göre, çift boşanmak için herhangi bir resmi adım atmadı. Nedeni ise düşündüğünüz gibi evliliğe ikinci bir şans vermek değil! Boşanmayı geciktiren sebep, çiftin birlikte yer aldığı devam eden bir reklam kampanyası.

İddiaya göre, anlaşmanın zarar görmemesi için boşanma süreci askıya alındı. Ancak söz konusu kampanyanın yaz sonunda biteceği, ardından çiftin tekrar boşanma sürecini gündeme alacağı konuşuluyor.

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