Peker Açıkalın’dan Şaşırtan İtiraf: 50 Yıllık Emek Şimdi İş Arıyor!

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın yıllar sonra yapımcılara seslendi. “Para lazım” diyen oyuncunun sektöre yönelik sözleri gündem oldu!

Peker Açıkalın’dan Şaşırtan İtiraf: 50 Yıllık Emek Şimdi İş Arıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-10-2026 12:04

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem sektöre sitem etti hem yapımcılara açık bir mesaj gönderdi. Açıkçası oyuncunun sözleri yıllarını mesleğine vermiş bir ismin bugün geldiği noktayı yeniden konuşmaya açtı.

“50 Senedir Bu Mesleğin İçindeyim”

63 yaşındaki oyuncu paylaşımında meslekte geçirdiği uzun yıllara dikkat çekti. Yaklaşık 50 yıldır oyunculuk yaptığını hatırlatan Açıkalın toplumdan gördüğü sevgi ve alkışın kendisi için her zaman değerli olduğunu belirtti. Kendisini övmek için böyle bir paylaşım yapmadığını da özellikle vurguladı.

Açıkalın’ın sözlerinden yıllar boyunca edindiği deneyimi önemsediği ve bu birikiminin karşılığını görmek istediği anlaşılıyor. Üstelik oyuncu yalnızca geçmişteki başarılarını hatırlatmakla yetinmedi bundan sonra da çalışmaya hazır olduğunun altını çizdi.

“Her Türlü Karakteri Oynarım, Para Lazım!”

Peker Açıkalın’ın açıklamasında en çok dikkat çeken bölüm ise yapımcılara yönelik çağrısı oldu. Ünlü oyuncu kendisine gelecek tekliflere açık olduğunu ve farklı karakterleri canlandırabileceğini söyledi. Ardından da maddi durumunu açıkça dile getirerek “Para lazım, para!” ifadesini kullandı.

Bu sözler oyuncunun yeniden projelerde yer almak istediğini net bir şekilde ortaya koydu. Açıkalın oyunculuk konusunda seçici davranmadığını belirterek yapımcılara adeta “Ben hazırım” mesajı verdi.

Oyunculuk Sektörüne Sitem Etti

Açıkalın paylaşımında günümüzde herkesin oyuncu olabildiğini düşündüğünü de dile getirdi. Sektöre yönelik bu sitemi yıllardır emek veren oyuncuların yaşadığı sorunları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle deneyimli isimlerin yeni projelerde kendilerine yer bulabilmesi konusu açıklamanın ardından merak uyandırdı.

Sağlığı Hakkındaki İddialarla Gündeme Gelmişti

Peker Açıkalın geçmişte sağlık durumuyla ilgili haberlerle de gündeme gelmişti. 2011 yılında kalp krizi geçiren oyuncu hakkında 2024’te beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Açıkalın bu söylentileri reddederek sağlığının yerinde olduğunu konuşmasında ve yürümesinde herhangi bir sorun bulunmadığını açıklamıştı.

Şimdi gözler uzun yılların deneyimine sahip oyuncuya gelecek yeni tekliflerde. Bakalım Peker Açıkalın’ı önümüzdeki dönemde yeniden ekranlarda görebilecek miyiz?

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