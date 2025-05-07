Özge Özpirinçci'den Gazetecilere Duygusal Uyarı: "Kendinize Çok Dikkat Edin"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile Yeniköy'de görüntülendi. Gazetecilere nezaketle seslendi.

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, ailesiyle birlikte çıktığı akşam gezmesinde Yeniköy’de objektiflere takıldı. Direksiyon başında görülen Özpirinçci’ye, arka koltukta oturan eşi Burak Yamantürk, kızları Mercan ile eşlik etti.

Nezaketiyle Gönülleri Kazandı

Muhabirlerin sorularını yanıtlamak yerine kibar bir şekilde selam veren Özpirinçci, “İyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar, kendinize çok dikkat edin” diyerek gazetecilere olan saygısını bir kez daha gösterdi. Oyuncunun bu yaklaşımı sosyal medyada da takdir topladı.

Anne Olmanın Huzuru Yüzüne Yansıyor

Kasım 2021’de anne olan Özge Özpirinçci, o tarihten bu yana ailesiyle geçirdiği anlarla gündeme geliyor. Sade ve samimi aile hayatını gözler önüne seren oyuncu, özel hayatını medyadan uzak tutma konusundaki hassasiyetini bu görüntülerde de sürdürdü.

Yeniköy sokaklarında kısa bir gezintiye çıkan aile, basına yansıyan samimi karelerle doğallık mesajı verdi.