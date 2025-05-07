Özge Özpirinçci'den Gazetecilere Duygusal Uyarı: "Kendinize Çok Dikkat Edin"

Özge Özpirinçci, ailesiyle Yeniköy’de objektiflere yansıdı. Gazetecilere “Kendinize dikkat edin” diyerek yine zarafetini konuşturdu.

Özge Özpirinçci'den Gazetecilere Duygusal Uyarı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-05-2025 17:20

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile Yeniköy'de görüntülendi. Gazetecilere nezaketle seslendi.

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, ailesiyle birlikte çıktığı akşam gezmesinde Yeniköy’de objektiflere takıldı. Direksiyon başında görülen Özpirinçci’ye, arka koltukta oturan eşi Burak Yamantürk, kızları Mercan ile eşlik etti.

Nezaketiyle Gönülleri Kazandı

Muhabirlerin sorularını yanıtlamak yerine kibar bir şekilde selam veren Özpirinçci, “İyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar, kendinize çok dikkat edin” diyerek gazetecilere olan saygısını bir kez daha gösterdi. Oyuncunun bu yaklaşımı sosyal medyada da takdir topladı.

Anne Olmanın Huzuru Yüzüne Yansıyor

Kasım 2021’de anne olan Özge Özpirinçci, o tarihten bu yana ailesiyle geçirdiği anlarla gündeme geliyor. Sade ve samimi aile hayatını gözler önüne seren oyuncu, özel hayatını medyadan uzak tutma konusundaki hassasiyetini bu görüntülerde de sürdürdü.

Yeniköy sokaklarında kısa bir gezintiye çıkan aile, basına yansıyan samimi karelerle doğallık mesajı verdi.

Benzer Haberler
Yüzükler Olay Oldu! Mauro Icardi, China Suarez’e Evlilik Teklifi Mi Etti? Yüzükler Olay Oldu! Mauro Icardi, China Suarez’e Evlilik Teklifi Mi Etti?
Bekir Aksoy: Kore'den teklif var Bekir Aksoy: Kore'den teklif var
Rafet El Roman’dan Dobra Botoks İtirafı: “Bir Kere Yaptırdım, Rezil Oldum” Rafet El Roman’dan Dobra Botoks İtirafı: “Bir Kere Yaptırdım, Rezil Oldum”
Cansel Elçin’in Babalık Esprisi Gündem Oldu: “Memem Olsa Süt Veririm” Cansel Elçin’in Babalık Esprisi Gündem Oldu: “Memem Olsa Süt Veririm”
Deniz Akkaya’ya 50 Bin TL’lik Tazminat Şoku Deniz Akkaya’ya 50 Bin TL’lik Tazminat Şoku
Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı: Şarkı Sözleri Başını Yaktı Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı: Şarkı Sözleri Başını Yaktı
ÇOK OKUNANLAR
Lucas Torreira Yeni Aşkıyla Nişantaşı’nda Görüntülendi
  • 01-05-2025 13:30

Lucas Torreira Yeni Aşkıyla Nişantaşı’nda Görüntülendi

Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!
  • 05-05-2025 14:03

Siyah Kalp’e yeni karakter: Peri geliyor, final öncesi tansiyon yükseliyor!

Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?
  • 06-05-2025 09:13

Bengü'den 'Kızılcık Şerbeti' Paylaşımı: Eski Eşe Taş mı Attı?

Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım...
  • 01-05-2025 14:01

Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım..."

Hadise Bikinili Pozlarıyla Sezona Damga Vurdu!
  • 03-05-2025 10:31

Hadise Bikinili Pozlarıyla Sezona Damga Vurdu!