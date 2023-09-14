Özge Özpirinçci: Çocuğu giyinmeye nasıl ikna edeceğiz?

Aralık 2021'de kızları Mercan'ı kucağına alan ve şu sıralar büyük bir kısmını onunla geçiren Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile bir davette son akşam kameralara yakalandı.

Sohbet sırasında çift, "Tatilden dönmek istemiyoruz. Bir süre daha bu tatilin tadını çıkaracağız. Ardından projelerimiz için çalışmaya geri döneceğiz. Mercan da artık büyüdü, işlere daha fazla odaklanabileceğiz" dedi.

Kızları Mercan hakkında da konuşan çift, "Bu yaz boyunca deniz ve mayo ile haşır neşir oldu. Şimdi onu giyinmeye nasıl ikna ederiz, emin değiliz. Ama artık büyüdü ve kendine yeni ilgi alanları bulmaya başlıyor" şeklinde gülerek konuştular