Özge Özacar sitem etti: Benden izin aldınız mı?

Başarılı oyuncu Özge Özacar, geçtiğimiz akşam Cihangir’de bir mekandan çıkarken gazetecilerin objektiflerine takıldı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir gerilim yaşayan Özacar, duruma tepki gösterdi.

Gazetecilere, “Benden izin aldınız mı? Çekiyorsunuz ama konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarımla sadece yemek yedim, şimdi de evime gidiyorum” diyen Özacar, açıklama yapmak istemediğini vurguladı.

Oyuncunun mekandan çıkışında hemen önünde duran bir taksi olmasına rağmen, yarım saat boyunca mekan önünde beklemesi dikkat çekti. Özacar’ın bu tutumu, çevrede bulunanlar tarafından da merak konusu oldu.