Özcan Deniz'e vize şoku

Özcan Deniz, 2 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de konser vermeye hazırlanıyordu. Ünlü şarkıcı ile orkestra ekibi vize başvurusunda bulunmuştu. Ancak Deniz'in orkestra ekibinin geç başvuruda bulunmaları nedeniyle altı haftadır olumlu ya da olumsuz bir sonuç alamadıkları öğrenildi.

2023'E ERTELENDİ

Bunun üzerine Özcan Deniz, konserini ertelemek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcının yapım şirketi tarafından, "Bilgilendirme" başlıklı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Özcan Deniz hayranları; 02.12.2022 günü Berlin'deki konserimiz için yaklaşık altı haftadır vize başvurusu sonucunu beklemekteyiz. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz sonuç alınamadığı için konserimizi 27.04.2023 tarihine ertelemek zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz. Anlayışınız için sonsuz teşekkürler. Görüşmek dileğiyle..."