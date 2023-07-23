Özcan Deniz: Ben sizin doktorunuzum

Rezervasyonlarının günler öncesinden kapanan Özcan Deniz yine bu programında da mekanı hınca hınç doldurdu.

Bir önceki programında kapıdan dönen sevenleri ise bu kez erken rezervasyon yaptırarak sanatçıyı dinleme fırsatı buldular. Bu programında da kendisini yalnız bırakmayan izleyicisine teşekkür eden Deniz: '' Bu gece ben sizin doktorunuzum bu gece sizleri tedavi edeceğim, kötü hiçbir şey kalmayacak hastalıklarınızdan kurtulacaksınız ve buradan her biriniz iyileşmiş doyasıya eğlenmiş olarak ayrılacaksınız, eğlenin gecenin anın tadını çıkartın ve bilhassa hanımlar bu gece topuklu ayakkabılarla geldiklerine pişman olacaklar.'' diyerek sevilen şarkılarıyla programına devam etti.

Hemen hemen bir çok şarkısını kendisini dinlemeye gelen izleyicisiyle birlikte seslendiren Özcan Deniz, muhteşem performansı ve hareketli şarkılarıyla dinleyicisini adeta masalarında oturtmadı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan sanatçı söylediği şarkıları ve canlı performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.