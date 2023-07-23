Advert

Özcan Deniz: Ben sizin doktorunuzum

Müzik dünyasının  sevilen isimlerinden Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum Günay Restaurant’da sahne aldı.

Özcan Deniz: Ben sizin doktorunuzum
Yayın Tarihi : 2023-07-23 11:59

Rezervasyonlarının günler öncesinden kapanan Özcan Deniz yine bu programında da  mekanı hınca hınç doldurdu.
Bir önceki programında  kapıdan dönen sevenleri ise bu kez erken rezervasyon yaptırarak sanatçıyı dinleme fırsatı buldular. Bu programında da kendisini yalnız bırakmayan izleyicisine teşekkür eden Deniz: '' Bu gece ben sizin doktorunuzum bu gece sizleri tedavi edeceğim, kötü hiçbir şey kalmayacak hastalıklarınızdan kurtulacaksınız ve buradan her biriniz iyileşmiş doyasıya eğlenmiş olarak ayrılacaksınız, eğlenin gecenin anın tadını çıkartın ve bilhassa hanımlar bu gece topuklu ayakkabılarla geldiklerine pişman olacaklar.''  diyerek sevilen şarkılarıyla programına devam etti.

Hemen hemen bir çok şarkısını  kendisini dinlemeye gelen izleyicisiyle  birlikte  seslendiren Özcan Deniz, muhteşem performansı ve hareketli şarkılarıyla dinleyicisini adeta masalarında oturtmadı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan sanatçı söylediği şarkıları ve canlı performansıyla sevenlerine  unutulmaz bir gece yaşattı.

 

 

 

 

 

 

Benzer Haberler
Çeşme'de 5 bin kişi Süperstar'ı dinledi Çeşme'de 5 bin kişi Süperstar'ı dinledi
Festival yıldızı Aleyna Festival yıldızı Aleyna
İrem Sak ile Furkan Korkmaz el ele İrem Sak ile Furkan Korkmaz el ele
Kuruçeşme Serdar Ortaç hayranlarıyla doldu! Kuruçeşme Serdar Ortaç hayranlarıyla doldu!
Hadise, Aslışah Alkoçlar’un doğum gününü bu videoyla kutladı! Hadise, Aslışah Alkoçlar’un doğum gününü bu videoyla kutladı!
Simge Sağın'ın tarzı gündem oldu: “Yılbaşı ağacı süsleri gibi…” Simge Sağın'ın tarzı gündem oldu: “Yılbaşı ağacı süsleri gibi…”
ÇOK OKUNANLAR
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Efsane merhaba dedi! 2023 model Renault Toros nihayet Türkiye'de! Fiyatını gören küçük dilini yuttu!
  • 23-07-2023 10:22

Efsane merhaba dedi! 2023 model Renault Toros nihayet Türkiye'de! Fiyatını gören küçük dilini yuttu!