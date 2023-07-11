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Öykü Karayel, Çeşme tatilinde!

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel, her sene yaz sezonunu İzmir Çeşme’de geçiriyor. Ünlü oyuncu, iki yaşındaki oğlu Roman'ı yüzmeye alıştırırken objektiflere takıldı.

Öykü Karayel, Çeşme tatilinde!
Yayın Tarihi : 2023-07-11 12:51

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, Çeşme'de keyifli bir tatil geçiriyor. Tatilin başlangıcında, Bonomo Ailesi'nin küçük üyesi Roman'ın bir kadının kucağında suya girdiği görüldü. Roman, daha sonra annesi Öykü Karayel'in denize gelmesiyle mutlu oldu.

Öykü Karayel, oğlunu yüzdürmeye çalışırken, Roman'ın kendisine doğru hareket ettiğini görünce keyfi yerine geldi. Ancak, suyun soğuk olması sebebiyle oğlunu fazla süre denizde tutmayı tercih etmeyen güzel oyuncu, Roman'ı mekanın içine götürüp kuruladı.

Bu arada, Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel de ablası ve yeğeniyle aynı mekanda bulunuyordu. Moda tasarımcısı olan Ezgi Karayel, ablasından önce denize girdi. Ancak, fazla yüzmeyi tercih etmeyen Karayel, kısa bir süre sonra sudan çıkıp şezlonguna geri döndü.

Öykü Karayel ve Ezgi Karayel'in aynı mekanda tatil yapmaları, ikiz kardeşlerin keyifli bir zaman geçirdiğini gösteriyor. Tatilin tadını çıkaran ve aileleriyle birlikte vakit geçiren Karayel kardeşler, doğanın ve denizin tadını çıkarmaktan memnuniyet duyuyor.

 

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